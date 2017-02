Kit Harington und Rose Leslie zeigen sich bei den Olivier Awards in London erstmals als Paar.

"Es war so ein typisches Teenager-Ding bei einer Party. Ich war wahrscheinlich zurück", blickte er auf sein erstes Mal zurück. Auf die Frage, ob er damals 13 gewesen sei, antwortete er ganz cool: "Nein, aber sie liegen nicht weit danebenN"."Man hebt sich entweder auf und macht es richtig, oder man ist jung und will es hinter sich bringen", erklärte er dann die schwierige Entscheidung, die sich jedem Jugendlichen irgendwann einmal stellt.Im echten Leben ist Harington mit GoT-Kollegin Rose Leslie zusammen. Sie war es, die den Charakter Jon Snow als Ygritte in einer eisigen Höhle entjungfert hat.