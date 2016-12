Platz 1 bis 6 der "Forbes"-Liste Kardashian-Jenner-Clan: Bestverdienende Reality-Stars

Nach ihrer Trennung im letzen Jahr blieben Kourtney Kardashian und Scott Disick ihren Kindern zuliebe miteinander verbunden. Auch der Rest des Kardashian-Clans betrachtete den 33-Jährigen weiterhin als Teil der Familie. Daher flammten auch immer wieder Gerüchte über ein Liebes-Comeback auf. Vor wenigen Wochen betätigten die beiden Turteltauben dann, dass sie es noch einmal mit einander versuchen wollen - doch lange hielt die neu aufgekeimte Liebe nicht an.Wie "Radar Online" berichtete, datet Kourtney bereits wieder andere Männer. "Kourtney und Scott konnten sich einfach nicht einigen, wo ihre Beziehung hinführen soll. Beide wollen komplett unterschiedliche Dinge für ihre Zukunft. Sie will unbedingt eines Tages heiraten und noch mehr Kinder kriegen und Scott hat darauf wirklich keine Lust mehr", so ein Insider.Daher machte die 37-Jährige kurzen Prozess und gab Scott erneut den Laufpass. Die dreifache Mutter stürzt sich kurzerhand auch wieder ins Dating-Abenteuer und wurde in den letzten Tagen unter anderem mit dem 18-Jährigen Model Luke Sabbat und mit dem 23-Jährigen Younes Bendjima gesichtet."Kourtney will einfach nur Spaß haben und hat es satt, sich mit Scott herumzuschlagen. Sie wird trotzdem weiterhin zusammen mit ihm für ihre Kinder sorgen und wird auch immer ein gutes Verhältnis zu ihm pflegen", sagte die Quelle weiter.