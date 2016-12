Kylie Jenner lässt sich unter der Dusche filmen

Kylie Jenner und Tyga drehen einen Kurzfilm Kylie Jenner dreht einen "Kurzfilm" - unter der Dusche (Foto: Screenshot YouTube / Sasha Samsonova)

Ein Sextape von Kylie und Tyga gibt es zwar - noch - nicht, mit ihrem neuen "Kurzfilm" kommt das Pärchen der Sache allerdings näher: Das 19-jährige Kardashian-Küken zeigt sich darin bei der gemeinsamen Dusche mit ihrem Liebsten Tyga. Es sei ein "kleines Weihnachtsgeschenk an die Welt", sagt Sasha Samsonova, die das Video gedreht hat, im "W"-Magazin. "Es ist alles sehr persönlich - man sieht Kylie so, wie wir sie noch nie gesehen haben."Das Video sei ursprünglich als Solonummer von Kylie gedacht gewesen, doch ihr Freund Tyga sei spontan Teilnehmer bei diesem abgewandelten Wet-T-Shirt-Contest geworden. Samsonova hat laut eigener Aussage erst gar nicht realisiert, dass der 27-jährige Rapper plötzlich auch unter der Dusche stand.Samsonova behauptet außerdem, die Bilder seien nicht bearbeitet worden: "Alle schreiben nur: Photoshop, Photoshop, Photoshop. Aber es gab keine richtige Post-Production", sagt sie. "Es ist sehr roh - die Haut wurde nicht retuschiert und auch sonst nichts." Weiters meint die Regisseurin des "Kurzfilms": "Das ganze Video fühlt sich sehr erwachsen an. Nicht nur weil sie nackt ist."