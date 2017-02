Kylie Minogue vs. Kylie Jenner (Foto: Imago-stock)

Der australische Superstar wollte mit rechtlichen Mitteln verhindern, dass die Marke an das 19-jährige It-Girl geht. Mit Erfolg, wie nun von dem Patentamt entschieden worden ist.Minogue wandte sich in einem Schreiben an die Behörde. Darin bezeichnete sie Jenner als "zweitklassige Reality-TV-Persönlichkeit". Sich selber beschrieb sie als "international bekannte Künstlerin, Menschenrechtlerin und Brustkrebs-Aktivistin, die der Welt einfach als Kylie bekannt ist".Ihrer Bitte wurde nun Folge geleistet und Kylie Jenner darf ihre Kosmetik-Produkte sowie ihre Schmuck-Kollektion nicht unter dem Namen "Kylie" vermarkten und verkaufen.