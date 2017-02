Kylie Minogue gibt Verlobtem den Laufpass

Kylie Minogue und ihr Freund Joshua Sasse bei den BRIT Awards am 24.02.2016 in London . (Foto: imago )

Wie die britische Zeitung "The Sun" wissen will, hat sich die australischen Sängerin Kylie Minogue von ihrem Partner Joshua Sasse getrennt. Der Grund dafür sei eine andere Frau: Der Schauspieler soll mit seiner spanischen Kollegin Marta Milans angebandelt haben.Minogue und Sasse waren eineinhalb Jahre ein Paar. Sie hatten sich im September 2015 am Set von "Galavant" kennen und lieben gelernt. Im Jänner 2016 haben sie sich bereits verlobt. Nun ist alles aus.Minogue könne dem Schauspieler nicht mehr vertrauen: "Sie ist absolut am Boden zerstört, total untröstlich. Sie dachte wirklich, er wäre der Eine", zitiert das britische Blatt eine anonyme Quelle. Die 48-Jährige soll den Schauspieler bereits aus ihrer Wohnung in London geworfen haben.