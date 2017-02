Nach dem Dschungel: Larissa Marolt erlebt in Namibia ihr afrikanisches Wunder. (Foto: ProSieben)

Larissa Marolt Freeport (Foto: Katharina Schiffl)

Zwar werden beim Trip durch Afrika keine Insekten verspeist, dafür wartet bei jedem Stopp eine harte Challenge. So muss sich Larissa u.a. in einem Netz über einen Canyon hangeln.Zur Zerreißprobe wird auch die Unterkunft der acht Stars: Sie reisen und leben in einem von Kameras überwachten Frachtcontainer. Pro Folge fliegt ein Kandidat raus. Start: Frühjahr