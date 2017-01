Gegen Schönheitswahn Mutig! Lena Dunham mit Cellulite am Cover

Unter die Fotos postete sie: "Polaroid von @sofiaundmauro. Habe mich noch nie so im Mittelpunkt gefühlt und noch nie so viele Bilder von einem Shooting hochgeladen. Ich bin jetzt praktisch ein Instagram-Model!"Doch nicht nur physisch gab die Schauspielerin einiges preis. Auch im Interview mit der "Nylon", für die sie die Fotos aufnahm, redete sie sich so einiges von der Seele.Sie sprach zum Beispiel über ihre Ängste und Hoffnungen nach der Präsidentschaftswahl und auch darüber, dass es ihr egal sei, was andere über sie denken: "Je älter ich werde, desto mehr ist es mir egal, was andere sehen, wenn sie mich anschauen. Und das Coolste daran ist, dass es nicht mein Problem ist. Mir ist es wirklich egal. Früher dachte ich immer, dass es nichts Schlimmeres gäbe, als wenn jemand schlecht über dich denkt. Mittlerweile ist mir das einfach nur noch egal."