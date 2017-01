Lena Gercke bei der Maybelline New York Make-Up Runway Fashion Show auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. (Foto: imago stock&people (imago stock&people))

Ein von Lena Gercke (@lenagercke) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 6:23 Uhr

Für Potenzmittel Unerlaubte Sex-Werbung mit Lena Gercke und Sami Khedira

Mit Freund Kilian Müller-Wohlfahrt Lena Gercke postet erstes Liebesselfie

Gerüchte bestätigt Lena Gercke ist frisch verliebt

Viele Fans trauten aufgrund dieser Aussage erst einmal ihren Augen nicht und dachten, dass sich die Ex-'GNTM'-Gewinnerin wohl einen üblen Scherz erlaubt hat. Denn von wegen Fake-Fur: Der Pelz, den das Model auf dem Foto trägt, ist nämlich echt!Der Shistorm ließ deswegen nicht lange auf sich warten: Ein Follower meinte: "Na den #fakefur hätte ich auch gerne ? jeder hat ne andere Meinung dazu, tragen oder nicht tragen, Tiere essen, nicht essen, Tiere in Zoos halte oder nicht, diese Diskussion wird es noch Jahrtausende geben, aber man sollte dazu stehen und seine Follower nicht versuchen für doof zu verkaufen?"Ein anderer Kommentar lautete: "Das ist doch echt das Letzte... wenn man schon Pelz trägt, was ehrlich gesagt heutzutage nicht mehr zu entschuldigen ist, dann sollte man wenigstens dazu stehen und nicht so tun, als wäre es Kunstfell. Ich bin sprachlos angesichts dieses Posts..." (Alle Fehler im Original)