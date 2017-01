Meeting with my friends @rt_erdogan , Emine and @lindsaylohan to support the people of Syria.I am searching the rights of the Syrian children pic.twitter.com/dwQhqMO6zN

What a dream it is for Mr. President Erdogan and The First Lady to invite me to their home.… https://t.co/OXYd9en9TZ — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 27. Januar 2017

Meine Fresse ist das peinlich.Westliche Welt macht sich lächerlich



Hollywood-Sternchen Lindsay Lohan trifft Erdogan https://t.co/sFp620M2GB — Tyson Gandhi (@moritur_et_ride) 28. Januar 2017

"What a dream it is for Mr President Erdogan to invite me" - da stellen sich 2 Fragen: Hat er Lohan gegoogelt? Hat er Lohan nicht gegoogelt? pic.twitter.com/o9OEXExeD9 — modediktat (@modediktat) 28. Januar 2017

It's not even a secret anymore that Lindsay Lohan is being paid off by Erdogan and the Turkish government. https://t.co/JEUwcIbSZW — Jeff Weber (@cheaptalk) 26. Januar 2017

Social-Media-Seiten geleert Lindsay Lohan offenbar zum Islam konvertiert

Silvester-Party in Dubai Lindsay Lohan: Weihnachten im Flüchtlingscamp

Turtelnd in Dubai Lindsay Lohan soll frisch verliebt sein

Als demokratisch gilt der Führungsstil des türkischen Staatsoberhaupts schon lange nicht mehr. Von der zunehmenden Kritik an Erdogan ließ sich Lindsay Lohan allerdings nicht abschrecken und besuchte den Präsidenten in Ankara. Die Einladung bezeichnete sie auf Twitter als "Traum".Medienwirksam überreichte die Schauspielerin dem Präsidenten und seiner Ehefrau hellblaue Buttons mit dem Erdogan-Sager "Die Welt ist größer als fünf" - gemeint sind die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, die fünf Veto-Mächte im Uno-Sicherheitsrat.Die erst siebenjährige Bana al-Abed, deren Tweets aus der Kriegszone Aleppo weltweit für Aufsehen gesorgt hatten, durfte ebenfalls mit auf das Bild. Während sie Erdogan herzhaft umarmt, lächelt Lohan an seiner Seite in die Kamera. Ob der türkische Präsident dadurch in der Weltöffentlichkeit Sympathiepunkte sammeln kann, ist fraglich. Erdogans Darstellung als großväterlicher Gutmensch und Promi-Freund kommt auf Twitter jedenfalls nicht nur gut an: