Someone needs to tell @LolaKirke not shaving her armpits is nasty, classless, and shows a lack of self respect. #GoldenGlobes #DoBetter — Annette Williams ? (@LadyGemini71) 9. Januar 2017

Females with armpit hair = ? — 887 Original (@still___winning) 9. Januar 2017

.@LolaKirke used the #GoldenGlobes red carpet as a platform to support women’s bodies in more ways than one tonight. https://t.co/rLRm5pGIiX — Vogue Magazine (@voguemagazine) 9. Januar 2017

@DailyMail If anything, shame people for their actions, not their armpit hair. And don't be in the business of shaming. #imwithlolakirke — Cogitating Beard (@CogitatingBeard) 9. Januar 2017

Serien-Star Lola Kirke wagte bei der diesjährigen Award-Verleihung ein neues Haarstyling. Denn die 26-Jährige liess einfach ein paar Haare unter den Achseln stehen.Mit ihrem haarigen Auftritt pfeifte die "Gone Girl"-Schauspielerin auf das typische Schönheitsideal Hollywoods und wagte den Tabu-Bruch: Achselhaare zur glamourösen Robe.Gut fanden das logischerweise nicht alle Zuschauer, wie sich wenig später auf Twitter herausstellte. Auf der Social-Media-Plattform regten sich nämlich prompt ein paar Leute über das sanfte Büschlein auf."Jemand muss Lola Kirke sagen, dass es dreckig und klassenlos ist und von fehlendem Selbstrespekt zeugt, sich die Achselhöhlen nicht zu rasieren", schrieb ein User aufgebracht.Andere finden Frauen mit Achselhaaren per se doof.Aber es gibt auch positive Reaktionen: "Lola Kirke benutzt die Golden Globes als Plattform, um den weiblichen Körper auf einer anderen Ebene zu unterstützen und sich für ihn einzusetzen", schreib das "Vogue"-Magazin.Andere finden, dass man Menschen nicht einfach verurteilen soll. Mit dem Hashtag #imwithlolakirke zeigen User, dass sie voll hinter der Schauspielerin stehen.