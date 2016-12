Foto auf Instagram Sarah Lombardi: Shitstorm wegen Echtpelz-Jacke

Alessio bei Mama Sarah und Pietro Lombardi: So feierten sie Weihnachten

Via Facebook Sarah Lombardi: Statement zur Schwangerschaft

Baby von Michal Sarah Lombardi: Wieder schwanger?

Angebot von RTL Gehen Sarah und Pietro Lombardi jetzt ins Dschungelcamp?

Ab dem 7. Jänner steht das Penthouse der Lombardis in Brühl bei Köln zur Miete zur Verfügung. Für 1600 Euro im Monat, inklusive Nebenkosten kann man in jene Wohnung ziehen, in der sich Sarah und Pietro gestritten und womöglich auch getrennt haben.Die Wohnung bietet 97 Quadratmeter, drei Zimmer, eine riesige Dachterrasse und wird sogar möbliert hinterlassen. Denn Möbel und Dekoration bleiben unverändert, nur die persönlichen Sachen wurden bereits entfernt.Auf Immonet ist das Inserat eingestellt und zeigt Bilder des Penthouses. Eigentlich wollten die Ex-Eheleuten in der Wohnung Ruhe nach dem Hausbau finden, doch stattdessen folgte die Trennung und Scheidung.