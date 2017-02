Macht Tiffany Trump das Weiße Haus zur Partyzone?

Ein Beitrag geteilt von Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) am 20. Jan 2017 um 7:03 Uhr

"Er ist der Präsident" Lindsay Lohan wünscht sich Unterstützung für Donald Trump

Peinlicher Fehlgriff Melania Trump fasst Israels Ministerpräsidenten-Gattin an den Hintern

"Zielscheibe auf der Stirn" Meryl Streep sorgt mit Trump-Retourkutsche für Lacher

Geld wird stattdessen gespendet Protest gegen Trump: Oscar-Party wird abgesagt

Instagram: Die Trumps - Teil 1 Der Opa signiert, die Enkel fadisiert’s. (Foto: Instagram)

Tiffany gehört zu den "Rich Kids of Instagram", einer Gruppe superreicher Bonzenkinder, die durch extravagante Schnappschüsse auf Instagram auffallen. Je exklusiver die Location und luxuriöser die Accessoires, desto besser das Bild. Das Weiße Haus bietet der Trump-Tochter in dieser Hinsicht natürlich reichlich Gelegenheit, sich vor ihren Freunden zu profilieren.Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld Tiffanys bestätigte gegenüber "Us Weekly", dass die Kids planen, das "Weiße Haus zu ihrem neuen Treffpunkt zu machen. Sie sind bereit ihr Instagram-Spiel auf die Spitze zu treiben." Es heißt, der Secret Service, bekannterweise für die Sicherheit des US-Präsidenten verantwortlich, habe bereits zahlreiche Besucherpässe für Tiffanys Clique ausstellen müssen und sei alles andere als erfreut darüber.