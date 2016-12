Madonna: Skiurlaub mit Sohn Rocco

Unschmeichelhaftes Video Rocco Ritchie: Fieser Diss gegen Mama Madonna

Swiss Family Robinson!! ????????????????????@shavawn8 @ncrfilms @davidblaine @domsesto @luigiandiango Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 9:15 Uhr

Ski Bunnies! ???????? Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 27. Dez 2016 um 5:02 Uhr

Nachdem im vergangenen Jahr ein heftiger Streit zwischen Madonna und ihrem Ex Guy Ritchie um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder entflammte, war auch das Verhältnis zwischen den Sängerin und ihrem 16-jährigen Sohn Rocco in Mitleidenschaft geraten. Der junge Mann wandte sich von seiner Mutter ab und die beiden trugen ihren Streit zum Teil öffentlich über ihre sozialen Netzwerke aus.Nun macht es den Anschein, als seien die Wogen wieder geglättet: Madonna teilte auf ihrem Instagram-Profil einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit Freunden und ihren Kindern Lourde, David, Mercy und auch Rocco zu sehen ist - alle Beteiligten haben sichtlich Spaß am gemeinsamen Ausflug.