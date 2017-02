Madonna: Süßer Musikclip mit den Zwillingen

A little night Music.........,,??????????? Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 18. Feb 2017 um 17:50 Uhr

Zuwachs für Sängerin Madonna darf Zwillinge aus Malawi adoptieren

Adoption offiziell bestätigt Madonna: Süßer Schnappschuss mit den Zwillingen

Vor zwei Jahren Madonna hatte eine Affäre mit Drake

"Sie ist widerlich“ Donald Trump hetzt gegen Madonna

In dem Clip tragen die Zwillinge blau-weiß gestreifte Pyjamas und singen das Kinderlied "Twinkle, Twinkle, Little Star", wobei sie von Madonnas Tochter Mercy auf dem Klavier begleitet werden. Madonna untertitelte das Posting mit den Worten: "Ein bisschen Musik am Abend."Die Nachricht kommt, nachdem sich der Vater der Kinder, Adam Mwale aus Malawi, vor kurzer Zeit darüber beschwerte, dass man ihm nicht die Wahrheit über die Adoption der Mädchen gesagt habe.Er sei davon ausgegangen, dass die beiden irgendwann zu ihm zurückkommen würden. Mwale erklärte: "Mir wurde von Anfang an gesagt, dass Esther und Stella bei einer reichen Frau in Übersee wohnen würden, dass sie ihnen eine gute Ausbildung finanziert und dann wieder zu mir zurückbringt, um bei mir zu leben und meiner Familie zu helfen. Jetzt sagen sie mir, dass die Adoption für immer ist. Das darf nicht wahr sein - ich will nicht, dass es wahr ist. Ich bin ihr Vater und ich werde immer ihr Vater sein."