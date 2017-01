Madonna dementiert Gerüchte um weitere Adoption

Hard Candy Fitness Eröffnung in Berlin 2013 (Foto: Reuters)

Gegenüber dem US-Magazin "People" ließ Madonna am Mittwoch ausrichten, dass es keine neuen Adoptionspläne gäbe: "Die Gerüchte über ein Adoptionsverfahren sind falsch."Die Sängerin befinde sich derzeit lediglich in Malawi, da sie ein Kinderkrankenhaus besuchen und sich um ihre Stiftung "Raising Malawi" kümmern würde.Madonna hat bereits vier Kinder: Ihre Tochter Lourdes stammt aus der Beziehung mit ihrem damaligen Fitnesstrainer Carlos Leon, der Vater ihres Sohnes Rocco ist der britische Regisseur Guy Ritchie. Gemeinsam mit ihm adoptierte sie 2006 den malawischen Halbwaisen David, 2009 holte sie auch das malawische Mädchen Mercy in ihre Familie.