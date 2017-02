Madonna hatte eine Affäre mit Drake

Kein Familienzuwachs Madonna dementiert Gerüchte um weitere Adoption

Ein Insider berichtete der Zeitung "The Sun": "Jeder in Madonnas engem Kreis wusste, dass es 2015 eine kurze Affäre zwischen ihr und Drake gab." Es sei jedoch nichts wirklich Ernstes gewesen. "Sie wussten natürlich, dass es nicht halten wird, aber sie beide waren damals Single. Sie haben sich definitiv zueinander hingezogen gefühlt."Die "Queen of Pop" habe perfekt ins Beuteschema des Hip-Hop-Stars gepasst: "Drake hat eine Vorgeschichte mit älteren Frauen, also ist Madonna absolut sein Typ. Sie hatten Spaß zusammen, aber haben es strikt geheim gehalten."Zurzeit ist Drake mit Jennifer Lopez (47) liiert.