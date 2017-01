Urwald statt Stripclub? Strip-Truppe schmeißt Marc Terenzi raus

Ex-Mann von Sarah Connor Marc Terenzi ist privatinsolvent

Mitglied bei Sixx Paxx Video: Marc Terenzi wird jetzt Stripper

Die Studentin Lorena Wiedemann gibt nun im Interview mit "Closer" an, dass Marc der Vater ihres sechs Monate alten Babys sei. Doch warum wendet sich die junge Studentin auf einmal an die Öffentlichkeit?Der Grund sei vor allem der, dass die junge Blondine eine Erklärung des Ex-Boygroup-Sängers erwarte. Der Frauenschwarm habe die 24-Jährige angeblich einfach mit dem Kind sitzen gelassen."Ich erwarte auch gar nichts mehr. Außer dass er mir sagt, warum er das Ganze nie hat klären wollen", so die junge Mutter. "Von ihm kamen aber lediglich Beschimpfungen und bösartige Unterstellungen."Ob diese Vorwürfe zu dem Papa der zwei Kinder mit Sarah Connor , der Tochter mit Alexandra L. und dem Sohn mit Myriel Brechtel passen?Omid Jay, der Manager von Marc Terenzi, äußerte sich gegenüber "Bild" zu den Vorwürfen: "Ich bezweifele die ganze Geschichte ganz stark. Wir haben das Thema letztes Jahr gehabt, wo die Dame schwanger sein sollte. Als sie die Beweise liefern sollte, gab es plötzlich ein Interview ihrerseits, in dem sie alles abstritt. Wie ich gehört habe, möchte sie auch keinen Vaterschaftstest haben und auch keinen Unterhalt. Das stinkt doch zum Himmel!" Bis jetzt kämpft der Sänger noch ahnungslos um die Dschungelkrone. Dabei wartet die wahre Challenge wohl noch zu Hause auf ihn.