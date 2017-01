Das Gekicher ließ nicht lange auf sich warten. In ihrer Dokuserie "Mariah's World" sagt Carey: "Esse ich dieses...was? Es gibt wirklich lustige Orte in Amsterdam, besonders dieses Café, das 'Bulldog Café'. Und sie haben diese wirklich guten Süßigkeiten, die du kaufen kannst. Und du kannst auf die Karte schauen, das haben wir nicht in Amerika".

Einer ihrer Tänzer wird von der Diva in seinem Hotelzimmer Opfer eines bösen Streichs. Sie redet ihm ein, dass er gerade einen Space Cake gegessen hat. Der junge Mann, der noch nie zuvor high war, bekommt es dann mit der Angst zu tun, ehe Mariah in über den Streich aufklärt.



Klage nach Silvester-Debakel

Der entspannende Rausch scheint für Carey derzeit genau das richtige zu sein. Nach ihrem Silvester-Debakel, bei dem sie auf der Bühne des Times Square keinen Ton heraus bekam, verklagt die Diva nun einen Promoter, wegen dem alle Südamerika-Konzerte ihrer Tour abgesagt werden mussten.

