I had to leave the game early because my youngest son wasn't feeling well. Trust me, I would have loved to be at the stadium -- but family first. Doesn't mean I don't love my Patriots too! ? Ein von Mark Wahlberg (@markwahlberg) gepostetes Foto am 5. Feb 2017 um 20:43 Uhr

Der beliebte Schauspieler veröffentlichte ein Bild von sich, seiner Frau Rhea Durham und zwei seiner vier Kinder. Die Familie steht am Spielfeldrand beim Super Bowl in Houston. Darunter schreibt er: "Ich musste das Spiel früher verlassen, weil mein jüngster Sohn sich nicht gut gefühlt hat. Glaubt mir, ich wäre liebend gerne im Stadion geblieben, aber die Familie geht vor. Was nicht bedeutet, dass ich meine Patriots nicht auch liebe". Dazu setzte er ein rotes Herz.