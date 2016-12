Ein großes Drama dürften Freeman und Abbington nicht um ihr Beziehungs-Aus gemacht haben, sondern mit britischer Höflichkeit und Zurückhaltung vorgegangen sein. Das erklärte Martin Freeman zumindest in einem Interview mit der "Financial Times" : "Wir vertragen uns sehr, sehr gut. Ich werde Amanda immer lieben."Die Ex-Partner lernten sich im Jahr 2001 kennen und haben zusammen zwei Kinder: Sohn Joe ist zehn Jahre, Tochter Grace acht Jahre alt. Freeman und Abbington sollen sich bereits Anfang des Jahres getrennt, die Information aber nicht an die Öffentlichkeit getragen haben.Zumindest im Fernsehen wird man die beiden noch als Paar sehen: In der beliebten TV-Serie "Sherlock" spielen Martin Freeman und Amanda Abbington das Ehepaar Watson. Staffel vier ist 2017 im ORF zu sehen