Matt Damon kämpft für sauberes Trinkwasser

Der Schauspieler und Mitbegründer von "Water.org" hat zugegeben, dass seine Aufgabe als Botschafter der Aktion ihn dazu führt, seine Kinder so zu erziehen, dass sie verstehen, wie schwierig ein Leben ohne zugängliches Wasser wäre.Am Dienstag (17.1.) sagte er auf dem "World Economic Forum" in Davos, Schweiz: "Ich habe vier Töchter und es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass sie jeden Tag stundenlang laufen müssten, um an sauberes Wasser zu kommen, wie so viele Frauen es weltweit tun." Außerdem bittet er um Hilfe: "Diesen Strapazen wollen wir mit 'Buy A Lady a Drink' ein Ende setzen. Wir laden alle Verbraucher auf der ganzen Welt dazu ein, uns dabei zu unterstützen."Matts Kollege Gary White, Mitbegründer und CEO der Wohltätigkeitsorganisation, erklärt: "Es ist unnötig und inakzeptabel, dass alle 90 Sekunden ein Kind an einer wasserbedingten Erkrankung stirbt. Wir brauchen Partner und Mittel - Mensch und Kapital -, um die globale Wasserkrise zu beenden."