Meghan Markle in New York! (Foto: Photo Press Service)

Meghan Markle in New York!

Eigene Erfahrungen Meghan Markle verfasste Text über Rassismus.

Der langersehnte Durchbruch Meghan Markle: Karriere in Hollywood

Freundin von Prinz Harry Meghan Markle erhielt Morddrohungen

Freundin von Prinz Harry Meghan Markle: Ihr Bruder wurde verhaftet

Aktuell schwebt "Suits"-Actress Meghan Markle mit ihrem Freund Prinz Harry (32) im siebten Liebeshimmel. Doch immer wieder schweben dunkle Gewitterwolken über dem frischen Glück. Erst vergangene Woche wurde der Bruder der 35-Jährigen verhaftet, da er seine Freundin mit einer Waffe bedroht hat.Laut "Radar Online" bereut Tom Markle nun die Tat. Zu der Waffe sagt er: "Sie war nicht geladen. Es waren keine Kugeln drin. Jeder macht mal Fehler. Jetzt habe ich einen schlimmen Fehler gemacht, aber das kann passieren. Wenn ich regelmäßig so viel trinken würde wie ich in dieser Nacht, dann hätte ich ein ernsthaftes Alkoholproblem. Ich war wirklich dumm."Meghans Bruder bittet die Öffentlichkeit sowie seine berühmte Schwester um Verzeihung und hätte gerne eine zweite Chance: "Harry hat ein paar Fehler in der Vergangenheit gemacht und aus ihnen gelernt. Ich brauche nur die gleiche Chance."Die Schauspielerin hat sich selbst noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Zudem bleibt es spannend, wie lange Prinz Harry seiner neuen Freundin gegenüber der Queen noch den Rücken stärken kann. Schließlich wirft so eine Tat kein gutes Licht auf das britische Königshaus.