Melania Trump fasst Israels Ministerpräsidenten-Gattin an den Hintern

Thank you Mrs. Netanyahu for your friendship and dedication #PowerOfTheFirstLady pic.twitter.com/IiUjtTglOu — Melania Trump (@FLOTUS) 16. Februar 2017

Damit hat Sara Netanjahu (58) wohl nicht gerechnet: Die Ehefrau von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wurde beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump (70) und seiner Gattin Melania am Mittwoch im Weißen Haus in Washington an ihrem Allerwertesten betatscht.Die 58-Jährige dürfte der neue First Lady Amerikas den Fehlgriff allerdings nicht übel genommen haben, denn nach dem Treffen im Weißen Haus bedankte sich Melania Trump via Twitter für "ihre Freundschaft und Zuneigung".Dennoch sorgt die - ungewöhliche - Begrüßung für einige Lacher.