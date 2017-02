Melania Trump verklagt die "Daily Mail"

Zu kurz, zu knapp Melania Trump erntet Kritik für dieses Outfit

Der Zeitungsartikel soll der Trump-Marke "Melania" geschäftlich geschadet haben, weswegen die First Lady am Montag eine Klage beim obersten Gericht des US-Staates New York einreichte. Der betreffende Bericht habe Melania Trumps "einmalige Chance", eine kommerzielle Marke mit Kosmetik- und Pflegeprodukten, einer Schuhkollektion oder ähnlichem aufzubauen, beschädigt.Trumps Anwalt schreibt der Klageschrift: "Jede davon hätte über eine Zeit von mehreren Jahren hinweg Geschäftsverbindungen im Umfang von vielen Millionen Dollar erlangen können, in einer Zeit, in der die Klägerin eine der meistfotografierten Frauen der Welt ist."Kurze Zeit nach Bekanntwerden der Klage, hat die "Daily Mail" den Artikel zurückgezogen und verlautbaren lassen, dass die Zeitung niemals beabsichtigt hätte "zu behaupten oder zu unterstellen, dass Mrs. Trump jemals als Escort oder im Sex-Business gearbeitet hat."