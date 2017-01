Melania Trumps Geschenk an Michelle Obama sorgt für Lacher

Weltweit Millionen auf der Straße Anti-Trump-Demos: Mehr Besucher als bei Angelobung

michelle: thanks for the gift melania



melania: thanks for the gift melania



michelle: not this again pic.twitter.com/MVFnhSnwzq — al (@chylersIexie) 20. Januar 2017

AWKWARD ...?



Melania gave Michelle a gift from Tiffany's & the look on Michelle's face says it all ...



I don't understand immigrants ? pic.twitter.com/kbnRIUZCw8 — Villi Wilson (@Conservative_VW) 21. Januar 2017

current mood: michelle obama receiving a gift from melania trump pic.twitter.com/ay9HwBgAmj — (@fxxckoff) 20. Januar 2017

Als Barack Obama und Gattin Michelle ihre Nachfolger Donald Trump und Melania vor dem Weißen Haus begrüßten, überreichte die neue First Lady ihrer Vorgängerin ein Geschenk. Blöd nur, dass Michelle Obama zu einem Fototermin gebeten wurde und mit dem Päckchen nichts anzufangen wusste - zumindest sagt dies der fragende Gesichtsausdruck, der nun unfreiwillig für Lacher sorgt.Das Netz ist voll von Memes und Scherzen über die Aktion von Melania Trump, so schreiben einige User, dass in der Geschenkbox höchstwahrscheinlich Michelle Obamas Rede von 2008 ist, die die neue Firts Lady während des Wahlkampfs dreist abgekupfert hat und ihr nun wieder zurückgibt.Eine andere Userin hat folgende Theorie zum Bände sprechenden Blick der Ehefrau von Barack Obama : "Michelle: Danke für das Geschenk Melania.Melania: Danke für das Geschenk Melania.Michelle: Nicht schon wieder..."