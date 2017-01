Zu alt? Melanie Müller darf kein Kind adoptieren

VIP-Bilder des Tages 26.01.2017: Das israelische Supermodel Bar Refaeli schickt sexy Urlaubsgrüße von den Malediven! (Foto: Instagram / @barrefaeli)

Am Dienstagabend dann fing er plötzlich an vor Schmerzen zu quieken. Die 28-Jährige fuhr sofort mit ihm in die Leipziger Tierklinik und von dort wurde Uwe dann in eine Praxis verlegt, die sich mit Hausschweinen auskennt. Die dortige Diagnose lautete: Darm-Verschluss."Drei Stunden haben sie ihn operiert. Keiner konnte mir sagen, ob er es schafft. Seine Körpertemperatur war am späten Abend schon rapide gesunken. Jetzt kann ihn erst mal keiner besuchen", erzählt Melanie der "Bild". "Ich bin fix und alle, es geht ihm gar nicht gut. Für mich ist er wie mein Kind. Ich hoffe, er schafft es".Dieses Ereignis dürfte das TV-Sternchen besonders vor dem Hintergrund der letzten Geschehnisse ziemlich mitnehmen: Ihr Mann Mike Blümer und sie wollten eigentlich ein Kind adoptieren, doch da die 28-Jährige und der 51-Jährige zusammen aus Sicht der Behörden zu alt sind, wird ihnen das in Deutschland nicht möglich sein. Hoffentlich muss Melanie bald nicht auch noch um ihr geliebtes Haustier trauern.