Melanie Müller Dschungelkönigin hat geheiratet

"Melanie Müller darf kein Kind adoptieren. Wie die 28-Jährige gegenüber der "Bild" verraten hat, wurde ihr und Ehemann Mike Blümer das Recht auf Nachwuchs von einer Agentur mit der Begründung, zu alt zu sein, verwehrt", beschwert sich die Blondine in einem Interview. Seit mehreren Jahren versuchen sie und ihr 51-jähriger Ehemann nun schon, schwanger zu werden.Das Argument des Alters lässt sie nicht gelten: "Wie kann es sein, dass man die Kleinen lieber im Heim aufwachsen lässt, wo es ihnen schlecht geht". Sie will deshalb nun in einem Kinderheim in Kiew, dass sie bereits finanziell unterstützt, nach einem Adoptivkind umsehen. "Ich kann mir vorstellen, einem Kind von dort bei uns ein besseres Leben zu bieten – sobald unser Bahnhof keine Baustelle mehr ist", so die ehemalige Dschungel-Königin.