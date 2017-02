Golden Globes Ansprache Meryl Streep rechnet emotional mit Donald Trump ab

Meryl Streep führt gegen Großmaul Donald Trump eine feine Klinge. Am Samstag bekam sie auf einer Spendengala im noblen Waldorf Astoria Hotel in New York viel Applaus. Sie sprach für LGBT-Rechte auf einer Gala der Human Rights Campaign (HRC). Dort brachte sie auch den Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump zur Sprache.Nach ihrer vielbejubelten Golden-Globe-Rede reagierte Trump mit einem beleidigtem Tweet . "Ja", reagierte Meryl darauf, "ich bin die überbewerteste, überdekorierteste und im Moment die meist beschimpfte Schauspielerin [...] meiner Generation" ("I am the most overrated, overdecorated, and currently over-berated actress [...] of my generation"). Streep hält den Rekord als meistnominierte Schauspielerin aller Zeiten, wurde 20 Mal für den Oscar und 30 Mal für den Golden Globe nominiert und hat drei Oscars und acht Globes erhalten.Streep sprach an, dass sie zur Zeit besonders angefeindet werde. Sie ging nicht ins Detail, sprach jedoch von "Braunhemden und Bots und Schlimmerem". "Es ist beängstigend, eine Zielscheibe auf der Stirn zu haben", erzählte sie und fand damit beim schwulen, lesbischen und Transgender-Publikum viel Verständnis.Eigentlich würde sie viel lieber zuhause ihren Geschirrspüler einräumen als immer öffentliche Reden halten zu müssen, so Streep. Doch über Trump dürfte sie noch einiges zu sagen haben. Auch diesmal fand sie klare Worte mit einem positiven Touch:"Wenn wir diesen unsicheren Moment überleben, wenn sein [Trumps, Anm.] vernichtender Instinkt zurückzuschlagen uns nicht in einen nuklearen Winter führt, werden wir diesem Präsidenten vieles zu verdanken haben. Er hat uns dann alle aufgeweckt und gezeigt, wie zerbrechlich Freiheit wirklich ist."