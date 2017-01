Das Netz rätselte Darum fehlte Sasha Obama beim Abschied ihres Vaters

Emotionales Video Obama verabschiedet sich unter Tränen

Emotionale Rede Michelle Obama verabschiedet sich als First Lady

Michelle Obama hält letzte Rede (Foto: AP)

Was sie dabei allerdings nicht wussten, war der Umstand, dass die beliebte First Lady ihnen im Nebenraum dabei zuhörte. Nachdem die Fans ihre Abschiedsbotschaft auf Video aufgenommen hatten, trat Michelle Obama plötzlich hinter einem Vorhang hervor.Die Reaktionen der Fans dabei sind unbezahlbar. Einige brechen in Tränen aus, als die First Lady plötzlich vor ihnen steht. Jeder bekommt von ihr eine herzige Umarmung. Einig sind sich alle in ihrer Meinung, dass sie in den letzten acht Jahren eine große Vorbildwirkung hatte und dass sie den Vereinigten Staaten fehlen wird.