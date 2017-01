Rückschlag für Trump Obama sperrt Arktis-Gebiet für Ölbohrungen

Acht Jahre lang stand Michelle Obama an der Seite ihres Mannesim Rampenlicht und prägte das Bild der First Lady der Vereinigten Staaten in einer eindrucksvollen Art und Weise.Am Freitag stand sie für ihren letzten offiziellen Auftritt im Weißen Haus vor der Presse. Umringt von Lehrerinnen sprach sie der Jugend der USA ins Gewissen: "Nutzt die Bildungschancen, konzentriert euch, seid entschlossen".Unter Tränen verabschiedete sie sich (vorerst) von der großen politischen Bühne. Am Abend gab es im Weißen Haus eine große Abschieds-Sause. Über die Gästeliste wurde zwar Stillschweigen vereinbart, doch sollen sich laut Informationen der "Washington Post" unter anderem Beyoncé, Jay Z, George Lucas, J.J. Abrams und Bradley Cooper eingefunden haben, um das präsidiale Paar gebührend in Pension zu schicken.