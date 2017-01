Michelle Williams im Interview über ihren Ex Heath Ledger

Michelle Williams bei der Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala in New York, 2014.

Michelle Williams lernte Heath Ledger bei den Dreharbeiten zu "Brokeback Mountain" kennen und lieben. 2005 kam deren gemeinsame Tochter Matilda zur Welt, im September 2007 trennte sich das Hollywood-Pärchen. Nur wenige Monate später, im Jänner 2008,verstarb Heath Ledger an einer Überdosis.In dem sehr persönlichen und tränenreichen Gespräch für das "Wall Street Journal Magazine" erzählt die heute 36-Jährige, wie schmerzhaft der Tod ihres Ex-Partners für sie und ihre Tochter gewesen ist.Erst sechs Jahre nach dem Tod von Ledger verkaufte sie das Haus in Brooklyn, in dem sie früher gemeinsam mit Ledger gelebt hatte - der Grund dafür ist herzzerreißend: "Damals war ich untröstlich, denn ich hatte das Gefühl, 'Wie soll er uns finden?' Das ist der Ort, an dem wir gelebt haben, er wird nicht wissen, wo wir sind."Williams und Heath Ledger galten drei Jahre lang als DAS Traumpaar Hollywoods. Seit kurzem ist die alleinerziehende Schauspielerin in dem Film "Manchester By The Sea" an der Seite von Casey Affleck im Kino zu bewundern. Williams darf sogar auf einen Oscar als beste Nebendarstellerin hoffen.