Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 3:13 Uhr

Gemeinsam mit Freund Liam Miley Cyrus möchte gerne ein Kind adoptieren

Besuch bei Krebspatientin 8-jähriges Mädchen rührt Miley Cyrus zu Tränen

Zum Geburtstag Miley Cyrus: Zweiter Verlobungsring von Liam

Ehrung für Cyrus Miley & Liam: Erster gemeinsamer Auftritt seit Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte um eine Heirat des Hollywood-Pärchen s auftauchen - immer wieder tauchten Indizien für eine heimliche Zeremonie auf.Ob sich Liam und Miley diesmal tatsächlich das Ja-Wort gegeben haben, wurde ebenfalls (noch) nicht bestätigt. Allerdings sollen Fotos der Sängerin, die sie zum Jahreswechsel via Instagram teilte, von ihrer Hochzeits-Party stammen.Denn die Zeremonie soll im Rahmen einer glamourösen Disco-Party im 70er-Jahre-Stil stattgefunden haben. "Es war alles total spontan! Liams gesamte Familie ist über die Feiertage in die USA geflogen und auch Mileys Angehörige waren vor Ort. Da war es einfach die perfekte Gelegenheit, zu heiraten", soll ein Hochzeitsgast dem US-Magazin verraten haben. Weiters heißt es, dass die beiden ihre Flitterwochen in Malibu verbringen.