"Den glücklichsten Geburtstag überhaupt an meinen absoluten Liebling! Du bist mein bester Freund seit dem Tag, an dem wir uns getroffen haben", schwärmte die Musikerin von Liam Hemsworth. Kennengelernt haben sich die beiden bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Song "The Last Song". Mit Unterbrechung ist das Paar nun schon einige Jahre zusammen und in den Augen von Miley sind sie sogar schon Eltern.

Natürlich nicht von menschlichen Kindern, sondern von einer Reihe Hunden, Katzen und anderen Tieren. Daher schrieb sie zu ihren Glückwünschen hinzu: "Ich habe solch ein Glück, dass wir so viele gemeinsame Tiere haben. Ich liebe dich Liam".

