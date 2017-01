Gemeinsam mit Freund Liam Miley Cyrus möchte gerne ein Kind adoptieren

"Wenn ich frage, was sie gerade macht, dann schickt sie mir ein Bild, das sie beim Pinkeln zeigt. Manchmal passiert das tausendmal am Tag, manchmal nur ein paarmal. Auf jeden Fall sind wir aber Teil vom Leben des anderen", so der Sänger.Was Mileys Verlobter Liam Hemsworth zu diese Art von Freundschaft sagt, bleibt sein Geheimnis. Doch wahrscheinlich hat sich der Schauspieler schon längst an die offene und unkonventionelle Art seiner Liebsten gewöhnt.Die "Wrecking Ball"-Interpretin und der "The Flaming Lips"-Frontman kennen sich auf alle Fälle schon länger. Bereits 2015 schwärmte Coyne im Interview mit dem "Independent" von seiner Kollegin: "Miley Cyrus macht, dass man sich gut damit fühlt, ein Freak zu sein und bestraft einen nicht dafür."