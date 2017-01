Miranda Kerr über Orlando Bloom: "Er ist wie ein Bruder"

Zum 40er Katy Perry schmiss große Party für Orlando Bloom

Besuch an High School Unterricht mit Orlando Bloom

Von wegen Trennung Perry & Bloom klatschen sich Schlagsahne ins Gesicht

Schwere Depressionen Miranda Kerr litt unter Trennung von Orlando Bloom

"Mit Orlando fühlt es sich immer noch so an, als wären wir eine Familie. Er ist wie ein Bruder für mich", sagt Miranda Kerr 2013 ließen sich die heute 33-Jährige und Bloom scheiden. Die beiden haben ein gemeinsames Kind, Sohn Flynn (6). "Es ist zwar sehr komisch, aber wir kümmern uns wirklich umeinander und haben eine tolle Beziehung. Ich bin sehr glücklich", so Kerr.Orlando Bloom führt mittlerweile eine glückliche Beziehung mit US-Sängerin Katy Perry , gar Gerüchte um eine Verlobung der beiden Stars machten bereits die Runde.