Am Abend des 25. [Jänner] ging ich mit einer Gruppe von Freunden aus, um meinen Geburtstag zu feiern", stellte die Schauspielerin in einemklar. "Wir hatten Drinks und währenddessen realisierte ich, dass etwas nicht stimmte, weil mein Verhalten fahrig und während der nächsten Stunden kontinuierlich schlimmer wurde.""Ich habe mir freiwillig professionelle Hilfe gesucht und wurde vom Personal informiert, dass man mir GHB verabreicht hatte. Nach einer Nacht Aufenthalt bin ich wieder zuhause, und es geht mir gut. Ich möchte mich herzlich bei den Profis vom Cedars-Sinai bedanken, die sich fürsorglich und fachmännisch um mich gekümmert haben. Das ist eine Lektion für alle jungen Frauen da draußen, achtet auf eure Umgebung."GHB wird - ähnlich wie Rohypnol - häufig dafür verwendet, um arglose Frauen auf Partys gefügig zu machen. Vorsicht ist auch in Promi-Kreisen geboten.