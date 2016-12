Für Adventkalender Kim Kardashian räkelt sich in sexy Dessous

Der Clip mit dem kryptischen Titel "Alexis Ren and Rexy the Coach Dinosaur" beginnt wie eine Horrorfilm-Persiflage: Alexis Ren schlüpft sorgenvoll um sich blickend in einen abgedunkelten Raum, aus dem Fahrstuhlmusik und Dschungelgeräusche dringen. Sie trägt eine schwarze Jacke und einen Einteiler im Leoparden-Muster, der die Pobacken der 20-Jährigen in Szene setzt, ohne etwas der Fantasie zu überlassen.Rens Hintern steht ganz klar im Mittelpunkt der kurzen Einleitung, danach gibt's eine etwas groteske Tanzeinlage. Von allen Seiten stürmen als Dinosaurier verkleidete Menschen an Alexis vorbei. Das Model versucht sich inmitten der falschen Urzeitmonster als Ballerina und hüpft lächelnd durch die Gegend.Seltsames Detail am Rande: Im Insert des Clips wird Rens Name völlig richtig mit nur einem "n" gschrieben, auf der Website von "LOVE" allerdings mit einem Doppelbuchstaben. Vielleicht eine subtile Botschaft für Ren (oder das Publikum), schnellstmöglich das Weite zu suchen?