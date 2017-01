Trailer von neuer KUWTK-Staffel So fertig war Kim Kardashian nach dem Paris-Überfall

Wie die "BBC" unter Bezugnahme auf Informationen von französischen Medien berichtet, sollen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall auf US-Star, der sich während ihres Aufenthalts zur Pariser Fashion Week im Oktober ereignete, mindestens 16 verdächtige Personen in der französischen Hauptstadt und deren Umgebung verhaftet worden sein. Wie die Männer konkret an der Tat beteiligt gewesen sind, ist noch unklar.Nach dem Vorfall im Oktober gaben die Behörden bekannt, dass der Reality-TV-Star von zumindest zwei Männern, die als Polizisten verkleidet waren, überfallen wurde. Die Räuber haben das Luxus-Hotelzimmer der 36-Jährigen betreten, sie gefesselt und im Badezimmer eingesperrt. Die Täter haben Schmuck im geschätzten Wert von 10 Millionen Euro entwendet.Nach den ersten Instagram-Fotos seit drei Monaten , bricht Kim Kardashian indessen ihr Schweigen. Im aktuellen "E!"-Trailer zur neuesten "Keeping Up With The Kardashians"-Episode erzählt sie unter Tränen von ihrer Angst, als die Räuber in ihr Pariser Hotelzimmer eindrangen: "Ich dachte, sie schießen mir in den Rücken."