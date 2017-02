Nach Unfall: Nichte von Britney Spears ist aufgewacht

Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 14:14 Uhr

"Die Ärzte konnten das Beatmungsgerät abschalten, sie ist wach und spricht", zitiert das US-Portal "TMZ" einen Sprecher der Familie.Das Mädchen war am Wochenende mit dem Quad gestürzt und in einen Teich gefallen. Sie soll bewusstlos gewesen sein und musste mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.Britney Spears hatte danach ein Bild der Kleinen auf Instagram geteilt und ihre Fans zum Beten aufgerufen. Zum Glück befindet sich die Achtjährige nun am Weg der Besserung.