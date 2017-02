Nacktfotos von Lena Meyer-Landrut im Umlauf

Lena Meyer-Landrut bei der 17. Verleihung der 1Live Krone 2016 in der Jahrhunderthalle in Bochum, 01.12.2016. (Foto: viennareport)

Die Nacktfotos der einstigen ESC-Siegerin kursieren bereits auf den sozialen Medien. Laut "Bild" fordere der unbekannte Täter eine hohe Geldsumme. Wenn die 25-Jährige nicht zahlen wolle, würde er die Bilder weiter verbreiten.Auf den Fotos sei Lena Meyer-Landrut in Unterwäsche, aber auch nackt zu sehen. In einem Internetforum steht: "Es handelt sich um eine strikt unter Verschluss bewahrte Kollektion von Lena Meyer-Landruts privaten Speichermedien, welche an ihrer Einzigartigkeit nicht zu übertreffen sind." Die Fotos sollen von Lena's Laptop stammen. Dieser wurde vor zwei Jahren aus dem Auto ihres Freundes gestohlen.Lena Meyer-Landrut hat ihre Anwälte bereits eingeschaltet. Dem Täter drohen nun Konsequenzen wegen versuchter Erpressung.