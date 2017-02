Bereits im vergangenen Jahr feierte Micaela Schäfer mit der Komödie "Euro Club" ihre erste Filmpremiere. An ihrer Seite stand dabei niemand geringerer als US-Schauspieler Eric Roberts, der Bruder von Filmstar Julia Roberts, vor der Kamera. Nun will das Nacktmodel endgültig Hollywood erobern und hat dafür auch gleich ein neues Filmprojekt an Land gezogen.



Wie sie "Promiflash" gegenüber erzählte, hat die 33-Jährige ein attraktives Angebot vorliegen. "Ich habe ein Filmangebot bekommen mit einem Hollywoodstar." Laut Schäfer sollen die Dreharbeiten bereits im März starten. Mit welchem Star sie aber vor der Kamera stehen wird, hat die 33-Jährige aber nicht erwähnt. "Das wird nicht verraten. Aber auf jeden Fall kennt ihn jeder", so das Erotikmodel.

Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer (Foto: imago-stock)

Micaela Schäfer nackt bei Kunstaktion (Foto: imago)

Privates Lesbo-Tape Micaela Schäfer und Sarah Joelle treibens heiß

Nächste Beauty-OP Micaela Schäfer ließ sich ein Sixpack machen

Abflug ins Dschungelcamp Sarah und Micaela tauschten heiße Küsse aus