Star aus "Alien", "Spaceballs" John Hurt erliegt im Alter von 77 einem Krebsleiden

Babybauch-Premiere in Venedig Natalie Portman erwartet ihr zweites Kind

"Ich macht mich so unglaublich traurig von Johns Ableben zu hören", äußerte sich Natalie Portman gegenüber "Entertainment Weekly". "Ich hatte das Glück, zwei Filme mit ihm zu machen - beide davon erreichten durch seine Performances ein höheres Niveau.""Er war der talentierteste Schauspieler und auch ein zutiefst guter, witziger, poetischer, smarter und warmherziger Mensch. Ich schicke seiner Familie in dieser schlimmen Zeit meine Liebe und sehe mir wie seine Fans seine Filme an, die uns glücklicherweise für immer erhalten bleiben."Portman und Hurt hatten auch schon vor "Jackie" für einen gemeinsamen Film vor der Kamer gestanden. Beide waren in der Comicverfilmung"V wie Vendetta"zu sehen.