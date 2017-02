"Mr. Momoa?"

"Ah, yes, I must be your new bodyguard."

"Actually, sir, we're your-"

"Don't worry, I'll keep you two safe." pic.twitter.com/JzKPMR5M9i — Jordan Newbrary (@Grizzly_Berry) 28. Januar 2017

Jason momoa is so tall and jacked that sometimes it looks like he is body-guarding his bodyguards. — Shahzeb Saleh Zada (@shahzebsalehzad) 31. Januar 2017

If I get rich I’ll just hire bodyguards that are like 5’4” so I look tall. This works both ways. https://t.co/XcyQSQCyrm — William D French Jr (@MechE_Hokie) 29. Januar 2017

Denn der Hüne, der durch "Game Of Thrones" bekannt wurde, überragte seine Personenschützer um mindestens einen Kopf. Auf Twitter sorgte das für einiges an Gelächter.