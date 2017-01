Spott im Netz Melania Trumps Geschenk an Michelle Obama sorgt für Lacher

It's so hard to watch their interactions. I feel so bad for Melania. pic.twitter.com/7hmiIZsKlu — Matt(hew) (@MatthewOrMatt) 23. Januar 2017

Dear Melania: blink twice if you want us to save you. pic.twitter.com/NePOqiG7ME — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) 24. Januar 2017

Trump schwört den Amtseid

Unter dem Hashtag #freemelania wurde auf Twitter bereits die abstrusesten Theorien aufgestellt, was Trump seiner Ehefrau gesagt haben könnte, um ihr so einen Ausdruck auf das Gesicht zu zaubern. Viele User brachten der neuen First Lady Mitleid entgegen, weil nun damit spekuliert wird, dass sie von Trump ebenso tyrannisiert wird wie seine politischen Gegner.Natürlich wurden die Videoaufnahmen auch dazu herangezogen, zahlreiche Späße im Netz zu verbreiten. Anhänger von Donald Trump sehen in der Aktion, wie könnte es auch anders sein, persönliche Angriffe auf die Integrität des präsidialen Ehepaares.