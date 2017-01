Nicki Minaj am roten Teppich der 54. Grammy Awards in Los Angeles, California Februar 12, 2012.

Shitstorm auf Instagram Macht sich Nicki Minaj über mental kranke Frau lustig?

"Betet, dass ihr keine Melanie bekommt" Nicki Minaj warnt vor der "bösen Königin" Trump

Schock für ihre Fans Nicki Minaj: Noch drei Alben, dann ist Schluss!

Privat-Jet und hohe Gage Für 2 Millionen Euro: Minaj trat in Diktatur auf

Auf Twitter schrieb die 34-Jährige nun, dass sie tatsächlich Schluss mit dem Künstler gemacht hat und sich stattdessen lieber darauf fokussiert, neue Musik zu produzieren: "Zur Bestätigung: Ja, ich bin Single. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und freue mich darauf, sie sehr bald mit euch zu teilen. Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Liebe euch".Über eine Trennung war erstmals spekuliert worden, als die Sängerin im Dezember Beyoncés Schlussmach-Ballade "Best Thing I Never Had" zitiert hatte. "Gott sei Dank hast du es vermasselt. Gott sei Dank bin ich der Kugel ausgewichen. Ich bin so über dich hinweg. Baby, pass lieber auf. #BestThingUNeverHad", teilte sie mit ihren Instagram-Followern.Eine eigentlich unmissverständliche Botschaft, die Minaj nun selbst bestätigt hat. Das Paar war 2015 zusammengekommen. Schon ein paar Monate nach ihren ersten Dates wurde über eine angebliche Verlobung berichtet, da die Musikerin mit einem prunkvollen Diamantring am Finger gesichtet worden war. Diese Spekulationen zerschlug die Rapperin jedoch kurze Zeit später jedoch selbst und meinte in der "Ellen DeGeneres Show", dass Mill lediglich "dieser Junge sei, der mich mag".