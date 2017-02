Für Ausrüster "Nike" LeBron James erhält lebenslangen Werbevertrag

Eigentlich war die Kampagne, die von zahlreichen Superstars wie Basketballer Kevin Durant, Tennis-Ass, der Fußballerin Megan Rapinoe, Hürdenläuferin Dalilah Muhammad und Turnerin Gabby Douglas mitgetragen wird, für den "Black History Month" in den USA angedacht. Doch momentane politische Ereignisse machen daraus nun mehr.Mit "Equality" will Nike ein Zeichen gegen Diskriminierung, Hass und Unterdrückung setzten. Respekt und Fairness gelten beim Sport als hohe Güter. Der Spot will vermitteln, diese Werte auch außerhalb eines Fußballfeldes oder eines Basketballplatzes anzuwenden.Neben den sportlichen Stars ist auchin dem Spot zu sehen. Sie singt den Sam Cooke-Klassiker "A Change Is Gonna Come". Als Sprecher fungiert Schauspieler Michael B. Jordan.