Pamela Anderson: Besuch im Flüchtlingsheim

"Ich bin sprachlos. Ich bin so wütend. Die Kinder sind so süß und höflich. Ich habe Decken, Mützen, Handschuhe, Obst, Malbücher und Stifte verteilt. Viele hatten Angst, dass sie keine Decke oder Stifte oder einen Apfel bekommen. Das war Chaos. Ich werde den heutigen Tag nie vergessen. Die sind dort seit Monaten, Jahren... Die Politik ist desaströs. Die Menschen müssen sehen, was passiert. Unschuldigen und wunderbaren Menschen wird so wenig Respekt entgegengebracht", schreibt Pamela Anderson über ihren Besuch in einem Flüchtlingsheim in Calais, einer Hafenstadt im Norden Frankreichs.Die einstige "Baywatch" -Darstellerin setzt sich schon länger für den guten Zweck ein, so unterstützt sie schon seit geraumer Zeit die Tierschutzorganisation PETA und machte sich zuletzt gegen Online-Pornografie stark.Auch Umweltschutz sei ein wichtiges Thema für die 49-Jährige, so sagte sie kürzlich: "Ich versuche, alle zu überzeugen, auf erneuerbare Energie umzusteigen. Ich habe es aufgegeben, darauf zu warten, dass Regierungen - insbesondere die der USA - die Klimaveränderungen ernst nehmen. Als Individuen ist es eine der stärksten Entscheidungen, die wir treffen können."