Pamela Anderson möchte Europäerin werden. Die ehemalige Badenixe hat nach eigener Aussage viel mehr Freunde in Großbritannien und Frankreich als an ihrem derzeitigen Wohnort Kalifornien, weshalb die 49-Jähirge ernsthaft erwägt, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu verlassen und stattdessen nach Europa zu ziehen.

"Ich suche derzeit eine Mietwohnung in London oder Paris. Ich habe dort mehr Freunde als in LA", erklärte sie in einem Interview. Doch die schöne Blondine ist nicht nur eine beliebte Schauspielerin, sondern setzt sich auch leidenschaftlich für Tiere ein.Ein Aufenthalt in Afrika ist daher auch geplant. Anderson verriet: "Ich bin derzeit an einem Wendepunkt. Ich habe große Träume. Es gibt so viele Orte, die man gesehen haben muss. Ich war noch nie in Afrika, aber ich würde gerne Elefanten und Nashörnern helfen, also könnte ich mir vorstellen, dort zu leben".Doch ihr Engagement endet nicht beim Tierschutz. Seit kurzem setzt sich die Schauspielerin außerdem im Umweltschutz ein und versucht, andere zum Umdenken zu bewegen. Sie erklärte: "Ich versuche, alle zu überzeugen, auf erneuerbare Energie umzusteigen. Ich habe es aufgegeben, darauf zu warten, dass Regierungen - insbesondere die der USA - die Klimaveränderungen ernst nehmen. Als Individuen ist es eine der stärksten Entscheidungen, die wir treffen können".