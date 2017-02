Paris Jackson ist wieder solo

Sexueller Missbrauch Paris Jackson: Peiniger unter Verdacht

Der Grund für die Trennung sei, dass sich Paris Jackson auf ihre neue TV-Show "Star" konzentrieren wolle. Ein Insider verriet dem Magazin "Us Weekly": "Paris hat die Sache mit Michael beendet. Es geht ihr gut, sie genießt es, mit Lee Daniels am Set zu sein und sich auf die Zukunft zu konzentrieren."Trotzdem gibt der Bekannte zu, dass er nicht überrascht wäre, wenn das ehemalige Paar in Zukunft wieder zusammen finden würde. Er erklärte weiter: "Es scheint so, als gingen Paris und Michael derzeit getrennte Wege, aber ihre Zukunft ist unklar. Es könnte auch eine zeitweise Lösung sein, bevor sie den Weg zu Michael zurück findet."Doch wenn ihre Karriere weiter so Fahrt aufnimmt, wird es schwierig für Jackson, ihr Privatleben aufrecht zu erhalten. Erst kürzlich unterschrieb sie Gerüchten zufolge einen Vertrag bei dem Manager von Rod Stewart. Für die Serie "Star" steht die 18-Jährige derzeit in Atlanta vor der Kamera.