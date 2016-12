Mutter mit sechs Kindern Eddie Vedder spendet armer Familie 10.000 Dollar

Denn es war Keith Baxter, der Eddie Vedder vor fünfzehn Jahren bei einem Bootsunfall das Leben gerettet hat. Am 8. Juni 2015 hatte der Retter selber einen Unfall am Wasser und trug dabei schwere Verletzungen davon. Die Kosten für die Behandlungen waren kaum zu bezahlen, weshalb seine Tochter Ashley eine GoFundme.com -Seite ins Leben rief.Und genau dort gingen nun vor wenigen Tagen fünf separate Zahlungen in der Höhe von je 14.000 Dollar ein. Vier davon waren anonym, ein Spender gab den Namen Stone Gossard an. Da es sich hierbei um den Gitarristen von Pearl Jam handelt, brauchte Baxter nur eins und eins zusammenzählen, wer hinter der Spende von insgesamt 70.000 Dollar steckt."Das Leben ist ein Kreislauf, glaube ich. Ich war vor 15 Jahren an einem stürmischen Tag zur richtigen Zeit am richtigen Ort hier auf dem Ozean vor Hawaii. Und jetzt, 15 Jahre später, wird der Gefallen zurückgezahlt. Wunderbar, dass so etwas passiert", schreibt Baxter auf seiner GoFundMe-Seite.